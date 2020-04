Vallende sterren goed te zien op 22 april!

Foto: Nando Harmsen

Hoe ga je te werk?

Zorg voor een donkere plek met goed uitzicht op de hemel. Probeer uit de buurt van steden, kassen of straatverlichting te blijven. Hoe donkerder hoe beter. Kies ook een leuke compositie; alleen lucht is saai. Een horizon erbij of water op de voorgrond kan alleen maar waarde toevoegen aan de foto. Wees creatief; Zet de belichtingsinstelling van je camera op M (Manual). Zet je witbalans tussen de 3400K en 4500K en de ISO-waarde tussen de 1600 en 6400 (hoe hoger hoe beter), maar let op de mogelijkheden van je camera. Gebruik minimaal een diafragma van f/4, maar nog liever f/2,8 of groter en zet de sluitertijd tussen de 10 en 30 seconden (let op de regel van 600); Gebruik een brandpunt tussen de 16mm en 35mm of een fisheye en zet ruisonderdrukking uit. Zet de camera op serieopnamen in plaats van 'single shot. Gebruik een draadontspanner om de camera continu te laten fotograferen; Gebruik een stevig statief en controleer je histogram om zeker te weten dat je belichting goed is, niet je schermpje! Fotografeer in RAW voor de beste nabewerking (zoals het bijsturen van de witbalans); Gebruik een afstandsbediening of draadontspanner die je vervolgens vergrendelt. De camera zal continu foto's blijven maken met de sluitertijd die je ingesteld hebt; Nu is het een kwestie van wachten en heel veel foto's maken; Na afloop kun je op de computer kijken of er vallende sterren tussen je foto's zitten. Eventueel kun je deze samenvoegen zodat het geheel indrukwekkender lijkt.



Je kunt bijvoorbeeld uitgaan van ťťn foto en dan via extra lagen (waarvan je weer gedeeltes weggumt waar de vallende ster niet te zien is) gaan werken. Verder kun je gebruik maken van de blending optie 'lighten'. En je moet daarnaast ook de rotatie van de sterren per foto corrigeren.

Eigen bijdrages?

Meer weten over het fotograferen van planeten of sterren?

Ik heb zelf een artikel geschreven over het fotograferen van sterren. Maar op de site van Nando Harmsen staat een interessant artikel over het fotograferen vansterren, toch even een iets ander verhaal. In het kort samengevat kun je onderstaande stappen zetten om tot een leuk resultaat te komen:Daarnaast is het zo dat de piek om 04:00 uur is, en dat het daarna snel afneemt in aantal vallende sterren. Het makkelijkst is om gewoon rond middernacht te gaan fotograferen, zolang je geduld het toelaat. Of vanaf bijvoorbeeld 02:00 uur.Het kunnen inderdaad veel foto's worden. De foto's waar geen vallende ster op staat gooi je gewoon weg, of je maakt er sterrensporen van.