Waarom zou je zoomen met je flitser?

Op je flitser zit een zoomknop, vaak aangeduid met 'Zm'. Met die zoomknop kun je de zoom instellen van bijvoorbeeld 20 naar 200 mm. Veel fotografen gebruiken die zoommogelijkheid eigen vrijwel nooit (bewust).





Onbewust gebruik je hem wellicht wel. In de automatische stand en met je flitser recht naar voren gericht zal je flitser namelijk automatisch meezoomen met het brandpuntsafstand van je objectief. Zo verspil je geen flitskracht aan het belichten van iets wat toch buiten beeld valt.Wat je tijdens het zoomen feitelijk doet is de flitsbuis naar voren of naar achteren in je flitskop bewegen. Als de flitsbuis achterin de flitskop zit (200mm), moet het licht als het ware door een koker (de flitskop) voordat het uit de flitser komt.Daardoor wordt het licht gebundeld. Zet je de zoomstand op bijvoorbeeld 20 of 30, dan zit de flitsbuis helemaal voor in de flitskop en kan het licht zich dus naar alle kanten verspreiden.