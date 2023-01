Wanneer flits ik op het 1e en wanneer op het 2e gordijn?

Een vraag die vaak gesteld wordt is wanneer je nu op het eerste of tweede gordijn flitst. Voor sommige foto's maakt het niks uit, maar wanneer je met langere sluitertijden gaat werken ontstaan er verschillen waardoor de juiste keuze belangrijk wordt.





Wat is flitsen op het eerste of tweede gordijn?

Als je de camera instelt op flitsen op het eerste gordijn, dan gaat de flitser af direct nadat jij de ontspanknop ingedrukt hebt. Aan het begin van de sluitertijd dus.Stel je de camera in op flitsen op het tweede gordijn, dan gaat de flitser af op het moment dat jij de ontspanknop los laat. Aan het einde van de sluitertijd dus.Heel vaak flits je op het tweede gordijn. Klassiek voorbeeld is dat je zo voorkomt dat achterlichten door en voor een auto of fietser heen komen. Dat ziet er namelijk heel raar uit...