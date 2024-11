Wat ben jij bereid om op te geven?

In mijn dag zit 24 uur. Die besteed ik aan van alles. Maar als ik goed in iets wil worden, moet ik bewuster met die uren omgaan. Dan is dus de vraag: wat ben ik bereid om op te geven, zodat ik tijd kan besteden aan – in mijn geval – fotografie?





Prioritijd

Tijd heb je niet, tijd maak je. Noem het prioritijd. Dat ik eens per twee weken twee artikelen schrijf over fotografie, daar heb ik bewust voor gekozen.En niet alleen dat: ik reserveerde er een blok in de week voor, op zondagochtend. Want ik weet dat ik op zondagochtend meestal niks noemenswaardigs te doen heb. Als ik die tijd nu eens gebruik om wél wat zinnigs te doen, vul ik iets op zonder dat ik er veel voor moet laten.In het begin was dat best een verandering. Het schrijven ging moeizaam, ik had geen inspiratie - enfin de geijkte excuses. Maar het moest, ik had een afspraak met mezelf. Als het dan toch was gelukt, had ik een voldaan gevoel. Soms kreeg ik zelfs reacties.Op de lange termijn bleek er nog iets veel waardevollers te ontstaan. Mijn kennis over fotografie nam toe. Ik verdiepte me in andermans werk, in projectmatig werken enzoverder. Door erover te schrijven, dwing ik mezelf om mijn gedachten te structureren, onderzoek te doen en mijn opgedane kennis te delen.