Portretfotografie tip: Gebruik complementaire kleuren

Anouk - f/7.1, 1/160s, 500 ISO @ 42mm

De complementaire kleur van geel/oranje is bijvoorbeeld blauw. Mensen hebben vaak een wat geel/oranje huid. Vandaar dat een blauwe achtergrond erg goed past bij portretfoto's.Hieronder zie je een kleurencirkel afgebeeld. De complementaire kleuren staan tegenover elkaar in de cirkel. Heb je een bepaalde kleur in je foto dan is de kleur die er tegen over staat in de kleurencirkel dus een mooie kleur om te combineren in je foto.De kleurencombinatie kun je maken door kleding of een achtergrond, maar ook door flitslicht te gebruiken met een kleurfilter erop.Wil je nog veel meer weten over het gebruik van kleur in je beeld? Bekijk dan ook zeker de cursus Kleurtheorie en Colorgrading op Photofacts Academy.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.