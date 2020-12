Wat te fotograferen tijdens de lockdown

We zitten weer in een lockdown. In België noemen we het de lockdown light, maar ook in Nederland zijn de maatregelen weer heel wat strenger. En dus moeten we als fotografen de inspiratie weer dichterbij zoeken.



Daar hebben heel wat fotograferen het moeilijk mee. We zijn het gewoon in onze wagen te stappen en een uur later eender waar in de Benelux te staan. En dat geeft heel wat fotografie mogelijkheden.



Maar nu is dat dus niet altijd mogelijk. Dus moeten we op zoek naar nieuwe onderwerpen om te fotograferen. Het uitgelezen moment om eens te experimenteren.



In dit artikel som ik graag verschillende zaken op die je eens kan proberen. Van thuis uit of in je directe omgeving.





Maak een zelfportret

Als fotograaf zijn we steeds bezig met andere mensen in beeld te brengen, maar zelf staan we eigenlijk vrij weinig voor de camera. Tijd om daar eens verandering in te brengen!Maak een opstelling bij je thuis zoals je dat zou doen voor een portret van iemand anders en zet je camera op een statief.