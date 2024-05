De laagste ISO-waarde is niet de beste ISO-waarde

Iedereen weet het. Hoe hoger de ISO-waarde word, hoe groter de kans op ruis in een foto. Dat is de reden waarom nog steeds veel fotografen met tegenzin de ISO-waarde hoger zetten. Ten onrechte, want een lage ISO-waarde is nooit de beste waarde.



Herken jij jezelf in de fotograaf die de ISO-waarde altijd op de laagste waarde houdt, zelfs als dat betere resultaten oplevert? Misschien hang je de overtuiging aan dat een goede foto absoluut geen ruis mag bevatten?