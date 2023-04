Wees voorzichtig dat je low-key geen onderbelichting wordt

Ook landschappen kunnen low-key zijn. Net zoals dit bospad door het bos. Juist door lichte delen te hebben benadruk je het donker.

Meer weten over zwart-wit fotografie?

Dat wil niet zeggen dat een foto die nauwelijks licht heeft niet aantrekkelijk kan zijn. Regels zijn immers niet in steen gehouwen. Laat het functioneel zijn, en ga niet alle lichte delen donker maken met het idee dat dit dan low-key is.Maak jij wel eens low-key foto's? Zorg je dan voor een goed contrast, of vind je dat alles donker moet zijn. Deel je mening in een reactie onder dit bericht.Bekijk dan de cursus zwart-wit fotografie op Photofacts Academy. De cursus wordt gegeven door Nando Harmsen en behandelt alle aspecten van het maken van de mooiste zwart-wit foto's.Welke camera instellingen kun je het beste gebruiken, waar kijk je naar en hoe bepaal je wat werkt, en wat niet werkt? Hoe ga je aan de slag in je fotobewerkingsprogramma om het meest optimale contrast te behalen? Wat is het zone systeem, en hoe gebruik je het voor je zwart-wit foto's?Dat en nog meer komt aan bod in deze boeiende cursus.