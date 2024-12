Hoe hoog kan jouw camera in ISO-waarde?

De tijd dat een digitale camera geen hoge ISO-waarde aan kon is lang voorbij. Tegenwoordig is ISO3200 al geen probleem meer. Waarschijnlijk kan jouw camera nog hogere ISO-waarden aan. Weet jij wanneer de grens van het acceptabele bereikt is?



Vroeger moest je moeite doen om een fotorolletje van ISO1600 te vinden (toen heette het 1600ASA). Als je dan foto's gemaakt had, was de korrel merkbaar aanwezig. Met zwart-wit was dat sfeervol, maar je verloor vaak wel de fijne details in je foto.