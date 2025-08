Ga de Perseïden meteorenregen fotograferen

In de nacht van 12 op 13 augustus is de jaarlijkse Perseïden meteorenregen. Dat geeft je een grote kans om vallende sterren te fotograferen. Je hebt er wel wat geluk bij nodig, en geduld. Lees hier hoe je je camera moet instellen.



De Perseïden meteorenregen is een van de meest actieve meteorenregens. Elk jaar is het hoogtepunt in de nacht van 12 op 13 augustus. Het mooie is, dat dit ook de perfecte tijd van het jaar is om de Melkweg te fotograferen.