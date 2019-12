Starten met stockfotografie

Na een aantal artikelen over verschillende aspecten van stockfotografie, nu eindelijk een uitleg hoe daadwerkelijk te beginnen.



Grofweg bestaat deze blog uit twee delen. Een opsomming van de meest interessante stockbureaus en daarna een beschrijving wat je moet doen voor het (gaan) aanbieden van stockfoto's.





Shutterstock

iStock

Adobe Stock (voorheen Fotolia)

Dreamstime

Depositphotos

Nog meer stockbureaus

Aanmelden stockbureau

Shutterstock is verreweg het grootste stockbureau. De database bevat momenteel meer dan 300 miljoen stockfoto's. Dat is een enorm aantal. Maar ondanks dat, of misschien ook wel juist door de grote database, wordt Shutterstock door heel veel kopers bezocht.Dagelijks verkoopt Shutterstock meer dan 300.000 afbeeldingen. De verdiensten zijn hier voor de meeste fotografen dan ook verreweg het hoogst. Als je stockfoto's wilt gaan verkopen kun je niet om Shutterstock heen! Ik ben zelf bij meer dan 10 stockbureaus aangesloten, maar Shutterstock alleen al verzorgt meer dan 40 procent van mijn omzet!iStock is het oudste actieve stockbureau. Als onderdeel van Getty Images heeft het vooral in Amerika een groot marktaandeel. Het aantal verkopen bij iStock is minder groot dan bij Shutterstock, maar de gemiddelde prijs per foto is hoger.Daardoor is het na Shutterstock een van de beter verdienende bureaus. Ook zit er nog steeds groei in de iStock verkopen.Adobe is uiteraard bekend van het beheren en verwerken van foto's met Lightroom en Photoshop. Een aantal jaren geleden is men zich ook gaan richten op het verkopen van foto's. In 2014 is daartoe Fotolia overgenomen. De naam is toen veranderd in Adobe Stock.Samen met iStock is dit bureau na Shutterstock een van de beter verkopende bureaus. Mogelijk heeft dit te maken met de integratie in andere Adobe producten. Het is mogelijk vanuit Lightroom meteen foto's aan te bieden, en vanuit Photoshop om foto's te kopen en direct te gebruiken.Dreamstime is een van de oudere stockbureaus. Het opereert van origine vooral op de Europese markt, maar de verkopen zijn nu - zoals bij elk stockbureau - wereldwijd. De prijs per verkochte foto varieert meestal van circa 30 dollarcent tot aan enkele dollars.Bij meer dan twee verkopen per foto worden deze vergoedingen echter steeds hoger. Er is geen toelatingskeuring en het aanbieden van foto's is netjes verzorgd. Daarom is Dreamstime een ideaal bureau om te beginnen met het verkopen van stockfoto's.Depositphotos is een van de nieuwere en opkomende stockbureaus. Het bureau timmert behoorlijk aan de weg. De website ziet er mooi en toegankelijk uit.Het is daarom een plezierig bureau om met stockfotografie te gaan beginnen. De verdiensten zijn hier nog niet de hoogste, maar wie weet wat we nog van dit bureau mogen gaan verwachten!?Wereldwijd zijn er honderden stockbureaus. Ik heb een korte opsomming gegeven van een aantal (grootste) bureaus waarbij ik zelf ben aangesloten.Wil je meer in het algemeen weten, kijk dan eens op www.microstockgroup.com Voor nog meer specifieke informatie over de hier genoemde bureaus, zou je mijn persoonlijke website kunnen raadplegen.Elke (amateur)fotograaf kan zich inschrijven bij een stockbureau om daar foto's te gaan verkopen. De links naar de meest interessante bureaus vind je elders op deze pagina. Voor de registratie moet je uiteraard een aantal persoonlijke gegevens invullen.De meeste bureaus hebben daarna nog een aantal toelatingseisen. Meestal volstaat het invullen van een vragenlijst. Bij sommige bureaus moet eerst een aantal foto's ter beoordeling worden aangeboden. Er wordt dan gekeken naar de kwaliteit en de commerciële waarde van je foto's.Zijn die goed, dan ben je daar binnen en kun je beginnen met het aanbieden van je foto's. De toelatingseisen zijn de laatste jaren veel soepeler geworden. Het moet dan ook al heel raar lopen als je niet toegelaten wordt.