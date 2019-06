Uitgebleekte hooglichten of dichtgelopen schaduwen tonen

In het deelvenster Standaard (of al in de RAW-editor) klik je op het kleine driehoekje in de rechterbovenhoek van het histogram, om de gebieden te tonen waar de hooglichten uitgebleekt zijn of op het driehoekje in de linkerbovenhoek voor de gebieden met dichtgelopen schaduwpartijen.



Alle gebieden die in de hooglichten uitgebleekt zijn, worden in rood weergegeven (zoals hierboven te zien is). Wanneer je de schuifregelaar Hooglichten naar links beweegt, zal dit kleurverlies afnemen en hopelijk verdwijnen.



Als je de waarschuwing voor dichtgelopen schaduwpartijen hebt ingeschakeld, zullen deze gebieden blauw aangegeven worden. Je kunt die gebieden verbeteren door de schuifregelaar Schaduwen naar rechts te slepen.