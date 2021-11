Wees niet bang voor donker en licht in je foto

Speel met licht en donker. Daar gaat het juist om in fotografie. Alles naar neutrale toonwaarden brengen is alleen maar een registratie van de plek.

Het grappige is, dat we met verwondering naar de foto's van de oude meesters in de fotografie bekijken, waar veelvuldig met grote contrasten is gespeeld, waar soms zelfs puur wit of puur zwart in de foto te zien is. Het is daarom vreemd dat dit vaak zoveel mogelijk vermeden wordt in de moderne digitale fotografie.Ga daarom eens wat beter kijken naar licht en donker in jouw foto, naar schaduwen en contrast, en vergeet even dat alles per se binnen dynamisch bereik moet zijn. Maak de foto weer spannend, en laat sommige dingen in je beeld gewoon aan de verbeelding over.