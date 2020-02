20 poses voor stellen in minder dan 10 minuten

Dit is eigenlijk deel II van Pye's 'crashcursus basisposities'. In deel I besprak hij de 5 'basisposities' die je eerst moet leren: V-up, gesloten houding, open houding, omgekeerde houding en gestapelde houding.



In deel II breidt hij deze vijf fundamentele houdingen uit tot een 'systeem' waarmee je tussen 20+ variaties kunt schakelen en meer emotie en energie uit je koppel kunt halen.



De video gaat niet alleen over het onthouden van 20 of meer 'poses' waarmee je je stel robotisch kunt laten bewegen. Het meest waardevolle stuk komt nadat je onderwerpen zijn begonnen te poseren, iets dat duidelijk wordt als je Pye ziet werken met en zijn stel in de video regisseert.



De pose is de basis, het geeft hem een ​​mooi uitgangspunt, maar het zijn zijn aanwijzingen en hoe hij ze geeft die tot de beste, meest authentieke opnamen leiden.