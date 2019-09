29 Fotografietips van invloedrijke fotografen

De resulterende video is een 15 minuten durend wijs advies van YouTube-supersterren waaronder iJustine, eersteklas trouwfotografen zoals Scott Robert Lim en de beroemde fotojournalist David Burnett, en natuurlijk nog vele anderen.



De tips variŽren van ultra-basic (laad je batterijen altijd op voor een opname), tot meer esoterisch (bouw je werk rond de dingen die je leuk vindt), tot praktisch (let op je achtergronden). Ze hebben allemaal wel iets te bieden. Echter, de tip van David Burnett, geboren uit 50 jaar ervaring springt er toch wel helemaal uit:



Wat je ook voor werk doet en in welke fotobranche je je ook beweegt, neem altijd foto's van je eigen leven. Maak foto's van je vrienden, je familie, indien nodig tot de irritatiegrens bereikt is. Over 30 of 40 jaar (als je het geluk hebt, dan nog op de aardbol rond te lopen..) zul je merken dat foto's van je leven belangrijker zijn dan alles wat je ooit hebt bezeten.



Bekijk de volledige video hierboven en laat ons jouw nummer # 1-tip voor beginnende fotografen weten. Heeft de video zo'n beetje alles afgedekt, of heb je zelf nog wat wijze adviezen om te delen?