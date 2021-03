5 manieren om je model met één flitser te belichten

Jirsa vertelt in deze video over de Rembrandt verlichting, vlinderbelichting (ook wel Paramount verlichting genoemd), clamshell verlichting, square verlichting en backlight flat verlichting.



Ik zou zo de vertaling van deze laatste drie niet kunnen noemen. Wie het weet mag het in de reactie onder dit bericht vertellen.



Voor deze vijf verlichtingen is geen grote studio nodig, of dure apparatuur en dat maakt deze video, die uiteraard in het Engels is, heel nuttig. Wie de Engelse taal niet beheerst, de beelden in de video spreken voor zichzelf.