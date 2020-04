9 Handige compositietips voor landschapsfotografie

Deze video-tutorial komt van Photo Tom en geeft je veel nuttige tips en richtlijnen voor betere composities van landschapsfoto's. Compositie kan een moeilijke, ingewikkelde zaak zijn, maar met oefenen kun je sterkere, boeiendere beelden maken.



Wat heel goed kan helpen is om te leren je opnamen te vereenvoudigen. Probeer niet zoveel mogelijk van een scène in een afbeelding te proppen, omdat je gewoon niets wil weglaten. Een manier om meer minimale composities te maken, is door meer langere brandpuntsafstanden te gebruiken.



Het is gemakkelijk om standaard groothoeklenzen te gebruiken bij landschapswerk, maar een langere brandpuntsafstand kan je helpen interessante details of abstractere composities te kiezen die een uniek en persoonlijk perspectief kunnen geven. Bekijk de video hierboven voor meer informatie.



