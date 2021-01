Beweging tonen en bevriezen met flitsfotografie

Flitslicht is razendsnel en kun je daarom gebruiken om beweging in een foto te bevriezen. Ook als je sluitertijd zo traag is dat je normaal beweging zou zien. Door flitslicht te combineren met aanwezig licht kun je beweging combineren met het bevriezen van het beeld.



Dat kan gave foto's opleveren. Hoe je dit voor elkaar krijgt laat Gavin Hoey zien in onderstaande video.