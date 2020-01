De Melkweg fotograferen in slechts 5 minuten!

Eén van mijn doelen van het afgelopen jaar was om naar een echt donkere plek met weinig tot geen lichtvervuiling te gaan en de sterren of zelfs de Melkweg te fotograferen.



In het Verenigd Koninkrijk is het me al gelukt, dichtbij de grens met Schotland waar een Dark Sky Park te vinden is. En daarna nog in Nepal, waar op veel plekken ook weinig tot geen lichtvervuiling te vinden is.



In deze video van Lonely Speck - een geweldige bron voor astrofotografie die zeker de moeite waard is om te bekijken - nemen Ian Norman en Diana Southern je mee door enkele basisprincipes voor het vastleggen van de Melkweg in al zijn pracht. Tenzij je in Namibië woont, is het vinden van een echt donkere plek één van de belangrijkste tips op deze lijst.



Een andere tip zou kunnen zijn om kleding en warme dranken mee te nemen, omdat de temperatuur op een donkere plek is in the middle of nowhere vaak aanzienlijk kan dalen midden in de nacht. Zelfs in het Engeland merkte ik dat ik vaak zichtbaar trilde terwijl ik wachtte tot de belichtingstijd was afgelopen.



Eye-openers vond ik dat je de gehele kern van de Melkweg kunt zien tussen maart en november. En dat je, als je je objectief op oneindig wilt instellen, je dit bij Canon-lenzen kunt doen door de scherpstelring helemaal naar links te draaien. Bij Nikon precies andersom, helemaal naar rechts.



Als je zelf nog tips hebt over het fotograferen van de Melkweg, laat het dan weten in de comments!