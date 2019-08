De slechtste fotografen die je kent...

Deze video komt vanuit The School of Photography en laat je onder de tafel liggen van het lachen om enkele van de meest voorkomende, irritante soorten fotografen die we allemaal waarschijnlijk weleens tegenkomen (of op een gegeven moment zelf zijn geweest...).



De puristen zijn vaak het meest gekmakend, tenminste als ze van de neerbuigende variŽteit zijn. Bekijk zelf de video om te zien welk type jij het meest irritant vindt.