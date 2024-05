Hoe gebruik je scherptediepte op de juiste manier?

Een kleine scherptediepte in een foto is vaak prachtig. Je legt daarmee de aandacht op je onderwerp en laat de achtergrond mooi wegvallen in een vage waas. Maar altijd de kleinste scherptediepte gebruiken is niet aan te raden.



In deze video duikt fotograaf Jamie Windsor in de details over scherptediepte. Ontdek hoe jij scherptediepte op de juiste manier kunt gebruiken in jouw foto's.