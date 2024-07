Flitsfotografie tip: Regel ook het flitslicht met je diafragma

Lieke - f/3.5, 1/50s, 200 ISO @ 120mm

Het diafragma heeft daarnaast ook invloed op de hoeveelheid licht die je camera binnenkomt. Zowel op het omgevingslicht als op de kracht van je flitslicht. Dat is dus anders dan bij de sluitertijd. De sluitertijd heeft alleen effect op het omgevingslicht.Dus als je het diafragma verder open draait (bijvoorbeeld van f/5.6 naar f/2.8), dan wordt zowel het omgevingslicht helderder als het flitslicht. Bovendien wordt de scherptediepte kleiner. De voor- en achtergrond in je foto worden hierdoor onscherper.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.