Niet genoeg scherptediepte in je landschap? Gebruik focusstacking.

De hyperfocale afstand berekenen in Photopills. Maar wat als de hyperfocale afstand niet genoeg scherptediepte oplevert?

Je kunt een tilt-shift objectief gebruiken. Via de tilt kan het scherpstelvlak evenwijdig aan het landschap gelegd worden. Echter, dan moet je wel een tilt-shift hebben en het werkt niet in alle situaties even goed.Is de hyperfocale afstand niet genoeg, en is een korter brandpunt niet gewenst? Heb je geen tilt-shift objectief ter beschikking? Dan zit er nog maar één ding op: focus stacking, de vierde manier om een extreem grote scherptediepte te bereiken.Door meerdere foto's te maken en het scherpstelpunt voor elke foto te verleggen, verdeel je de scherptediepte over meerdere foto's. Je kan dan via software deze foto's vrijwel naadloos in elkaar over laten lopen. Zo krijg je een scherptediepte tot je beschikking die vrijwel onbeperkt is.