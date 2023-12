Straatfotografie tip: Fotograferen terwijl je loopt

Londen - f/2.5, 1/500s, 400 ISO @ 40mm

Als jager maak je vaak foto's terwijl je aan het lopen bent. Dat kan twee problemen opleveren: een onscherpe foto doordat je scherpstelpunt op de verkeerde plek ligt, of een onscherpe foto doordat er teveel beweging in beeld is.Hier is je depth of field (scherptediepte) belangrijk: Het scherpstelgebied op een diafragma van f/1.2 is natuurlijk veel beperkter dan dat op f/11. Op f/11 is er een veel groter gebied van je foto scherp, maar heb je veel licht nodig voor voldoende snelle sluitertijd.De sweet spot voor mijzelf zit meestal tussen de f/4.5 en f/5.6. Op die manier hou je toch een beetje onscherpte in de achtergrond.Let voor scherpe foto's dus ook op de sluitertijd. Normaliter kun je met wat oefening sowieso zonder statief fotograferen vanaf een sluitertijd van ongeveer 1/60.Ik raad zonder meer 1/125 aan, maar als je beweegt mag je sluitertijd nog wel wat hoger. Als je bijvoorbeeld in sluitertijdvoorkeur (Tv of S) fotografeert, zet dan als je beweegt gerust je sluitertijd op 1/250 of 1/500.Kijk of dat voor je werkt!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.