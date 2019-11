Reisfotografie inspiratie in de eerste Canon Talks

Zelf was ik uitgenodigd om live aanwezig te zijn. De oplettende kijker weet me wellicht nog te spotten.



De drie sprekers waren Gergo Kaszimer, Pie Aerts en Joel Santos. Alle drie natuur/reisfotografen. Reisfotografie was dan ook het onderwerp van deze eerste Canon Talks.



Humberto Tan was de host van het programma. Na zijn deelname aan Het Perfecte Plaatje is hij ook actief gebleven als fotograaf.



De fotografen gaven eerst per persoon een praatje over hun werk. Gergo viel hierbij een beetje uit de toon met zijn verhaal, persoonlijk vond ik het praatje van Pie en Joel interessanter om naar te luisteren.



Uiteraard lieten ze ook allemaal mooie foto's zien. Na de praatjes per persoon gingen ze naast elkaar op het podium zitten en konden er vragen gesteld worden.



In mijn ogen een geslaagde avond en een leuke opzet. De productie was door Canon behoorlijk professioneel aangepakt en de verhalen waren interessant. Zelf ben ik niet zo'n reisfotograaf, maar de gesprekken waren boeiend om naar te luisteren.