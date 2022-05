Video: 10 tips om je fotografie te verbeteren

Hier zijn de tips nog even op een rijtje:



1. Ga fotograferen

Je foto's worden al snel beter als je meer fotografeert. Ga er regelmatig op uit om foto's te maken.



2. Leer over instellingen

Diafragma, sluitertijd en ISO. De drie basisinstellingen voor wanneer je gaat fotograferen. Leer wat ze doen en ga in de praktijk proberen hoe het werkt.



3. Schiet in het RAW-formaat

Door in RAW te schieten verplicht je jezelf om je foto's ook te bewerken. Hierdoor kun je veel meer uit je foto's halen dan wanneer je alleen uit-de-camera Jpegs gebruikt.



4. Experimenteer met compositie

Probeer veel verschillende compositie's in je foto's. Leer wat de compositie regels zijn, ga fotograferen en ontdek wat jouw eigen stijl is.



5. Doe rustig aan

Neem de tijd om je foto's te maken. Denk na over het beeld dat je zoekt voordat je de foto maakt.



6. Gebruik een statief

Het kan helpen om een statief te gebruiken; dat dwingt je rustiger aan te doen. heb je geen statief? Geen probleem, gebruik bijvoorbeeld een muurtje of iets anders om je camera stabiel neer te zetten.



7. Zoek het licht

Fotografie gaat om licht. Experimenteer en kijk wat de richting van het licht doet met je foto.



8. Analyseer je oude foto's

Kijk naar je oude foto's en ga ze opnieuw maken waarbij je probeert dezelfde foto nu nog beter te maken.



9. Gebruik een objectief met vast brandpuntsafstand

Een zoom-objectief kan makkelijk zijn, maar kies eens bewust voor een objectief met een vast brandpuntsafstand. Dit dwingt je beter te letten op je compositie en meer te bewegen om je onderwerp.



10. Zorg dat je er plezier in hebt

Uiteindelijk gaat het erom dat je lol hebt in het maken van foto's. Ga dus op pad en geniet van je fotografie.



Wil jij ook gave foto's maken?

Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!