Video: 5 Tips voor het fotograferen van drankjes

1. Zorg voor een plan

2. Maak het glas schoon en gebruik handschoenen

3. Gebruik het juiste glas

4. Voeg textuur toe

5. Gebruik tegenlicht

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Maak vooraf ene plan over wat je wilt gaan fotograferen en hoe. Drankjes gaan er niet beter uit zien als je ze lang laat staan, dus zorg dat je weet wat je wilt gaan fotograferen en zet vooraf alles klaar voordat je een drankje inschenkt om op de foto te zetten.Bedenk wat voor een achtergrond je wilt gaan gebruiken, welke spulletjes je nog meer in beeld wilt en hoe je het licht wilt laten vallen. Maak eventueel vooraf een tekening van wat je in gedachten hebt.Als je een glas uit de kast pakt is het meestal niet echt mooi glimmend schoon. Kleine dingetjes die je met het blote oog niet zo snel ziet springen er op je foto onder het juiste (of juist verkeerde) licht echt uit.Bespaar jezelf flink wat tijd met nabewerking door het glas goed schoon te maken. Gebruik handschoenen om te voorkomen dat er opnieuw vingerafdrukken op je glas komen.Voor veel drankjes is er een specifiek glas dat bij het drankje hoort. Een drankje wordt dan ook vaak herkent aan het glas waar het in geserveerd wordt. Zorg dus voor het juiste glas.Anders ga je hier ook zeker opmerkingen over krijgen zodra je jouw foto's aan anderen laat zien.Een drankje kan ook vaak wat saai ogen. Het is vaak spiegelglad en zonder textuur. Voeg daarom dingetjes toe aan je foto om textuur toe te voegen. Denk aan ijsklontjes, parapluutjes, een citroenschijfje, een suikerrandje, enzovoorts.Zorg er natuurlijk wel voor dat wat je toevoegt ook weer past bij het drankje dat je op de foto aan het zetten bent,Het werkt niet bij alle drankjes, maar het is een mooie manier om je drankje te belichten: met tegenlicht. Het licht gaat door je drankje en geeft het zo een mooie gloed.Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.