Bouw in 5 minuten een fotografie website

Meer: Websites
Bouw in 5 minuten een fotografie websitedinsdag 31 maart 2026, 09:45 door Elja Trum | 42x gelezen | 0 reacties
Heb je altijd al een eigen fotografie-site willen hebben om jouw werk op te delen? Dat kan nu supereenvoudig met ons nieuwe systeem. In een paar minuten start je jouw eigen website en deel je jouw foto's met de wereld.
Deze nieuwe site om zelf je eigen site te bouwen is in eerste instantie opgezet voor Fotoclubs, maar één van de eerste vragen die ik kreeg toen fotografen Fotoclubsite.nl te zien kregen was: kan ik zo eenvoudig ook een website mezelf maken? Met mijn eigen portfolio erop, zonder dat het over een fotoclub gaat.
Dus ja, dat kan ook. Ik ben daarvoor Fotograafsite.nl gestart. Eigenlijk exact hetzelfde systeem, maar dan voor individuele fotografen.
Ik heb mijn eigen portfoliosite er ook al op draaien.
Fotoclubsite.nl
Fotoclubsite is ontstaan doordat we bij Fotoclub Wijchen de site bij onze huidige hostingprovider weg wilde halen. De kosten waren de afgelopen jaren keer tien gegaan. Onze oude site is een Wordpress site en die vind ik vaak lastig qua beheer. Daarom besloot ik een nieuwe site te bouwen.
Die werd erg enthousiast ontvangen door de leden, waardoor het me de moeite leek de site ook aan andere clubs aan te bieden. In een paar minuten zet je nu een website voor je eigen fotoclub in elkaar.
Bekijk de site van Fotoclub Wijchen, die al op dit systeem draait.
Wat kun je ermee?
Een Fotoclubsite maakt het heel eenvoudig om de foto's van de leden te delen met de wereld. Leden krijgen een eigen login (je kunt een bestaande ledenlijst importeren om iedereen een account te geven) en kunnen zelf simpelweg hun beste foto's naar hun portfolio slepen.
Naast portfolio's van leden kun je nog veel meer. Uiteraard kun je pagina's aanmaken met tekst, foto's en video's. Ook is er een speciale 'Foto van de Maand'-pagina. Hier kun je bijvoorbeeld elke maand een 'winnende' foto van de clubbijeenkomst delen.
Als je een bepaalde type pagina niet wilt gebruiken, dan schakel je de pagina simpelweg uit. Dat geldt voor elke websitefunctie.
Ook kun je een clubagenda bijhouden op de site. Clubleden kunnen zich hierop abonneren zodat ze ook in de agenda op hun smartphone altijd exact kunnen zien wanneer welke bijeenkomst is.
Het is ook mogelijk om alleen binnen de club dingen te delen. Bijvoorbeeld via de 'Galerijen'. Je kunt bijvoorbeeld een galerij aanmaken voor een clubactiviteit. Ieder lid kan dan zijn of haar foto's in diezelfde galerij plaatsen.
Foto's delen kan ook via het forum. Een soort besloten Facebook voor alleen clubleden waar ze berichtjes met elkaar kunnen uitwisselen. Daarnaast kun je ook een eigen blog bijhouden op je website.
Met regelmaat voeg ik nog extra mogelijkheden toe. Mis jij iets op jouw foto(club)site? Laat het me vooral even weten, dan kijk ik of ik het toe kan voegen.
Benieuwd naar nog een voorbeeld?
Michiel Heijmans draait Straatfotografie.nl ook op Fotoclubsite.
Wat kost het?
Iedereen kan gratis hun eigen (club)website starten. Je kunt het dan een maand lang gratis proberen en kijken of het voor jullie fotoclub voldoet.
Zijn jullie na de eerste maand enthousiast? Dan kun je voor 6 euro per lid per jaar (exclusief BTW) jullie website via Fotoclubsite.nl laten draaien. Er geldt wel een minimum van 42 euro, mocht je ene kleine fotoclub hebben.
Standaard heb je een plekje onder fotoclubsite.nl/[fotoclubnaam], maar voor zo'n 7 euro per jaar (niet per lid) koppel je ook je eigen .nl domeinnaam.
Dit loopt momenteel via een externe partij, je kunt daar ook je bestaande hostingpartij voor blijven gebruiken. Er is alleen een zogenoemde DNS aanpassing nodig. Dan is je Fotoclubsite.nl website gewoon bereikbaar op jullie eigen domeinnaam.
Is jullie fotoclub lid van de Fotobond? Dan betaal je slechts 5 euro per lid per jaar voor jullie eigen Fotoclubsite.
Prijs voor Fotograafsite.nl
Gebruik je het systeem voor je eigen website, dan geldt de minimumprijs: 50,82 euro (inclusief BTW) voor een jaar lang jouw eigen website. Dat is inclusief hosting. Een eigen domeinnaam koppelen kan hier ook weer via een externe partij.
Bekijk wat mogelijk is
In een aantal video's op Photofacts Academy laat ik zien hoe je jouw Fotoclubsite of Fotograafsite kunt opzetten en inrichten. De video's zijn gratis en openbaar te bekijken, je hebt geen account bij Photofacts Academy nodig.
Probeer het vandaag nog helemaal gratis
De eerste maand kun je dus helemaal gratis aan de slag. Kijk dus vooral eens of het wat voor je is; zonder technische kennis start je jouw professionele fotografie-site.
» Start direct op Fotoclubsite.nl of Fotograafsite.nl
Ik ben benieuwd wat je ervan vindt!
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Masterclass Naaktfotografie
vrijdag 3 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Flitsen op Locatie
vrijdag 10 april 2026
Sint Agatha (Noord Brabant)
nog 6 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 17 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 1 plaatsen
Ook interessant
-
Bijzondere portretfoto's met een watershoot
door Elja Trum
-
Fotoproject: 50 portretten van 50 jaar Wijchenaren
door Elja Trum
-
Recensie: Over Foto's Gesproken
door Albert ter Harmsel
-
Flitstechniek: beweging deels bevriezen
door Elja Trum
-
Vind de photowalk bij jou in de buurt
door Robbie Veldwijk
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.257 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.