Actie: 125+ fotografiecursussen + boek + eBook + online sessie - Word nu lid!
Photofacts Academy

Photofacts Academy; 100+ Fotografie Cursussen
Fotograferen wordt makkelijker en leuker

Boek

De Fotobijbels; Boeken over Fotografie
101 Praktische fotografietips voor betere foto's

home

Meer: Websites

Elja Trum

Educatieplatform CreativeLive stopt ermee

dinsdag 30 september 2025, 15:15 door | 43x gelezen | 0 reacties

Creative Live, een online platform waar je fotografiecursussen kon volgen, stopt er eind van dit jaar mee. De site werd in 2010 opgericht door fotograaf Chase Jarvis.

Creative live stopt


Het platform werd in 2021 overgenomen door Fiverr. Oprichter Chase Jarvis zelf heeft in 2022 het bedrijf verlaten. Hij heeft nog aangeboden het CreativeLive terug te kopen, maar hier is niet op gereageerd.

Jammer natuurlijk als er fotografie-educatie verdwijnt. De cameramarkt is behoorlijk ingestort in de afgelopen 10 jaar (het is nu minder dan 10 procent van wat het toen was), dus het is begrijpelijk dat niet alle aanbieders het redden.

Voor wie een goed alternatief zoekt kan ik Photofacts Academy aanraden. knipoog

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Live Fotografie Workshops

Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy

Portretfotografie in de Studio

Portretfotografie in de Studio

vrijdag 10 oktober 2025

Photofacts Studio, Elst (Gld)

nog 3 plaatsen

Bekijk workshop
Belichten als de Oude Meesters

Belichten als de Oude Meesters

zaterdag 11 oktober 2025

Studio FD, Emmeloord

nog 8 plaatsen

Bekijk workshop
Landschap en Compositie

Landschap en Compositie

woensdag 22 oktober 2025

Bedafse Bergen, Uden (NB)

nog 2 plaatsen

Bekijk workshop
Bekijk alle workshops

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Websites
home
Cursus Luminar AI met Nando Harmsen
Cursus Natuurfotografie in Nederland met Rob Dijkstra

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

41.417 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Elja Trum

Elja Trum

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord