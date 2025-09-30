Educatieplatform CreativeLive stopt ermee

Meer: Websites
Educatieplatform CreativeLive stopt ermeedinsdag 30 september 2025, 15:15 door Elja Trum | 43x gelezen | 0 reacties
Creative Live, een online platform waar je fotografiecursussen kon volgen, stopt er eind van dit jaar mee. De site werd in 2010 opgericht door fotograaf Chase Jarvis.
Het platform werd in 2021 overgenomen door Fiverr. Oprichter Chase Jarvis zelf heeft in 2022 het bedrijf verlaten. Hij heeft nog aangeboden het CreativeLive terug te kopen, maar hier is niet op gereageerd.
Jammer natuurlijk als er fotografie-educatie verdwijnt. De cameramarkt is behoorlijk ingestort in de afgelopen 10 jaar (het is nu minder dan 10 procent van wat het toen was), dus het is begrijpelijk dat niet alle aanbieders het redden.
Voor wie een goed alternatief zoekt kan ik Photofacts Academy aanraden.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
