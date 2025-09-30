Educatieplatform CreativeLive stopt ermee



Het platform werd in 2021 overgenomen door Fiverr. Oprichter Chase Jarvis zelf heeft in 2022 het bedrijf verlaten. Hij heeft nog aangeboden het CreativeLive terug te kopen, maar hier is niet op gereageerd.



Jammer natuurlijk als er fotografie-educatie verdwijnt. De cameramarkt is behoorlijk ingestort in de afgelopen 10 jaar (het is nu minder dan 10 procent van wat het toen was), dus het is begrijpelijk dat niet alle aanbieders het redden.



Voor wie een goed alternatief zoekt kan ik Photofacts Academy aanraden.



