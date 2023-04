Huur of verhuur je apparatuur via Wedio

Wedio is een soort AirBnB voor fotografen en videomakers. Het Deense bedrijf maakt het mogelijk om je foto- en filmapparatuur te verhuren via hun website. Wedio zorgt er dan voor dat alles verzekerd is.



Doordat fotografen onderling huren en verhuren zou het tot zo'n 40 procent goedkoper zijn dan via de traditionele weg. Het huren van apparatuur is natuurlijk handig als je een specifieke shoot hebt. Ook is het een leuke manier om bepaalde apparatuur eens te proberen.



