Modellen voor je shoot vinden met Modelmanagement.com

Het probleem bij dergelijke modellensites is vaak dat er gewoon te weinig modellen te vinden zijn. Model Management heeft echter flink lopen adverteren op allerlei kanalen en heeft zo, volgens mij, best een aardige collectie modellen en fotografen opgebouwd.



Je kunt de site helemaal gratis gebruiken, maar dat is helaas wel met beperkingen. Ik heb op zich wel goede ervaringen met het vinden van modellen door het plaatsen van een (gratis) casting call. Je geeft dan aan wat je zoekt qua model en zij kunnen dan op je oproep reageren.



Zeker als je een vergoeding biedt voor je model loopt het aantal reacties dan best aardig. Je kunt overigens ook een call plaatsen zonder een vergoeding te bieden. Dat noemt de site dan een 'collaborative shoot or event'.



De site probeert je natuurlijk een abonnement te verkopen. Dat kost 12,50 euro per maand, maar zoals ik zei kom je een heel eind zonder te betalen. Maak je er veel gebruik van, dan kan het natuurlijk wel de moeite zijn.



Hoewel de site zich richt op de internationale markt kun je er prima Nederlandse modellen op vinden.



