Comedy Wildlife Photography Awards finalisten bekend gemaakt

Wanneer je foto's maakt van dieren in de natuur is humor wellicht niet het eerste waar je aan denkt. Bij de Comedy Wildlife Photography Awards doen ze dat wel. Bij deze wedstrijd zoeken ze de leukste wildlife foto's.



De inzendperiode voor dit jaar is inmiddels gesloten en nu zijn ook de finalisten bekend gemaakt. Je kunt ze allemaal bewonderen in onderstaande video.