Doe mee aan de Sony World Photography Award 2025

Ook in 2025 wordt het jaarlijkse Sony World Photography Award gehouden. Deze groots opgezette fotowedstrijd is niet alleen voor professionals. Ook jij kan meedoen. Waarom neem je niet je kans? Stuur je mooiste werk in.



Het is weer zover, de Sony World Photography Award 2025 is in aantocht. Dit is inmiddels de 18e editie. Deze week heeft Sony samen met de organisator CREO de jury bekend gemaakt. Deze jury wordt wederom geleid door Monica Allende.



Er komt ook een expositie, die net als vorige jaren in het Somerset House in London zal plaatsvinden. De expositie van 2024 zal Italië, Canada, Zuid-Korea, New Zeeland en Duitsland aandoen..