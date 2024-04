Nederlander en Belg winnen prijzen in de Sony World Photography Award 2024

Dit zijn alle winnaars van 2024 op een rijtje:



Architectuur en design: Siobhán Doran (Ierland)

Creatief: Sujata Setia (United Kingdom)

Documentaire projecten: Juliette Pavy (Frankrijk)

Environment: Mahé Elipe (Frankrijk)

Landschap: Eddo Hartmann (Nederland)

Portfolio: Jorge Mónaco (Argentinië)

Portret: Valery Poshtarov (Bulgarije)

Sport: THomas Meurot (Frankrijk)

Stilleven: Federico Scarchilli (Italië)

Wildlife en natuur: Eva Berler (Griekenland)



De Sustainability prijs is gewonnen door Kathleen Orlinsky (United States) met foto's van America's First Wilderness.



Open Photographer of the year: Liam Man (United Kingdom) met zijn foto van Old Man of Stor, verlicht met een drone.



Student Photographer of the year is Kayin Luys (België) van de LUCA School of Arts Sint Lukas in Brussel.



Youth Photographer of the year is de 15-jarige Daniel Murray (United Kingdom).



Outstanding contribution to photography is toegekend aan fotograaf Sebastião Salgado voor het werk dat hij in zijn 50-jarige carrière heeft gemaakt.