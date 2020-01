De winnende foto's van de Zilveren Camera 2019

Categorie documentair

Bovenstaande linker foto is van Marijn Fidder en maakt deel uit van haar project 'Stoute cellen'. Op de foto is de driejarige Daley te zien die al twee jaar wordt behandeld voor leukemie. Hij moet iedere week naar het ziekenhuis en krijgt hier voor de 107e keer een injectie.Hij heeft nu 646 chemokuren gehad en is 46 keer opgenomen (31 keer in isolatie en 14 keer als spoedopname). Hij heeft vijf ritjes met de ambulance gemaakt en is al 17 keer geopereerd.Bovenstaande rechter foto is van Ruben Hamelink . Ofschoon de Amerikaanse Burgeroorlog al meer dan 150 jaar geleden beŽindigd is, zijn de littekens hiervan in de Amerikaanse samenleving nog steeds zichtbaar. Momenteel spelen er tienduizenden Amerikanen (Living Historians), jaar in jaar uit de oorlog na in re-enactments.Het gaat hierbij vooral om de verheerlijking van de heroÔsche soldaat. Aan de duistere kanten van de slavernij wordt geen aandacht besteed. Als tegengeluid is afgelopen jaar voor het eerst ook de grote slavenopstand in 1811 nagespeeld.