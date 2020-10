Bezoek PiXperience online op 24 of 25 oktober

De béste landschapsfotografen uit NL en BE maken hier hun opwachting, zoals Albert Dros, Bart Heirweg en Bas Meelker.



Het bijzondere van deze online editie van PiXperience is dat het zowel een dynamisch live programma is, maar dat je alle onderdelen ook nog tot het einde van dit jaar terug kunt kijken. Je hoeft dus helemaal niets te missen!



De organisatie trekt alles uit de kast om er een spectaculair event van te maken. Naast alle praktische en inspirerende presentaties, zijn er elke dag live Q&A's, is er een virtuele beursvloer met live-presentaties.