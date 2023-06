Cursus Lightroom Classic Ontwikkelmodule

Als je Lightroom Classic gebruikt voor je foto's, dan bewerk je die in de ontwikkelmodule. Voor de perfecte bewerking van jouw foto moet je wel weten wat er mogelijk is. In de nieuwste cursus op Photofacts Academy duikt Nando met jou de diepte in.



Hij laat je zien zien hoe je van een 'meh'-foto een 'wow'-foto maakt!



Zelf ben ik ook enthousiast Lightroom Classic gebruiker. Toch heb ook ik weer handige tips op weten te pikken uit deze cursus!



Zeker een aanrader voor elke Lightroom Classic gebruiker.



