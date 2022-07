Photoshop is voor fotografen een soort kers op de taart, het begint waar Lightroom eindigt. Je kunt er dingen mee doen die je in Lightroom niet kunt doen, dus je kunt bepaalde foto's nog eens heel bijzonder maken.



In deze cursus neemt Johan je mee in de vele mogelijkheden die Photoshop biedt, en ontdek je welke toevoeging het kan zijn op jouw workflow. Naast de koppeling met Lightroom leer je over slimme objecten, focusstacking en nog veel meer.



Deze gloednieuwe cursus gebruikt uiteraard de laatste versie van Photoshop Ún de nieuwste mogelijkheden van het programma.



De eerste reacties van leden zijn allemaal erg positief.

Gerard zegt bijvoorbeeld:



'Johan, bedankt voor deze cursus. Deels waren de onderwerpen bekend maar toch ook weer zaken waar ik onbekend mee was, en die ik nog een paar keer zal herhalen om deze in de vingers te krijgen. Kortom ben ik zeer content met deze cursus en de wijze waarop jij het een en ander uitlegt!'





Deze week voor slechts 29 euro

De cursus Photoshop voor Fotografen zit natuurlijk ingesloten bij een lidmaatschap op Photofacts Academy . Je krijgt dan direct toegang tot al onze 100+ cursussen voor fotografen.Je kunt de cursus ook los bestellen. Normaal kost dat 69 euro, maar vanwege de lancering van de cursus is de prijs deze week slechts 29 euro. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot de cursus, dus je kunt hem zo vaak kijken als je wilt.