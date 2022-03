Cursus Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic

Heb je een mooie portretfoto geschoten? Da's mooi, dan ben je op de helft. De andere helft van het maken van een topfoto is de nabewerking. Daar heb je vaak niet eens Photoshop voor nodig.



95 procent van mijn foto's bewerk ik alleen in Lightroom Classic. Dat is sneller, eenvoudiger en levert uitstekende resultaten op.



In deze nieuwste cursus op Photofacts Academy ontdek je hoe je jouw portretfoto's kunt nabewerken tot topfoto's! Zonder dat je hier uren mee bezig bent.



