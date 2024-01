Gratis webinar Straatfotografie op 25 januari van Michiel Heijmans

Wil jij je laten inspireren en motiveren om je straatfotografie naar een hoger niveau te tillen? Doe dan volgende week donderdag (25 januari) mee met de gratis sessie over Straatfotografie met professioneel straatfotograaf Michiel Heijmans.



De Straatfotografie sessie kun je online vanachter je computer volgen op donderdagavond 25 januari 2024 om 20:00 uur.



╗ Gratis aanmelden



In de gratis sessie geeft Michiel je een tiental handige tips om betere straatfoto's te maken. Uiteraard laat hij ook wat van zijn werk zien Ún is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.



Michiel ken je wellicht al van zijn boek De Straatfotobijbel of zijn cursus Straatfotografie bij Photofacts Academy. In de video hieronder de promo van deze cursus. Die sluit natuurlijk ook goed aan op de gratis sessie die je donderdag 25 januari kunt bijwonen.