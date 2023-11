Live online lancering Zwart-witbijbel: 10 tips voor meesterlijke zwart-witfoto's

Woensdagmiddag om 14:00 uur lanceren Nando en ik ons gloednieuwe boek: de Zwart-witbijbel. We doen dit met een live online sessie waar jij ook van harte welkom bent! Tijdens de sessie geven we je 10 tips voor meesterlijke zwart-witfoto's.



Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om jouw vragen te stellen over zwart-witfotografie.De sessie is woensdag 15 november 2023 om 14:00 uur.Deelname is geheel gratis.