Nuttige cursussen voor portretfotografen

Dit is een selectie van onze cursussen over portretfotografie. Bekijk het complete overzicht van portretfotografie cursussen op Photofacts Academy.



Natuurlijk zijn er nog veel meer cursussen die nuttig zijn voor portretfotografen. Bijvoorbeeld alle cursussen die je helpen je foto's mooi na te bewerken. Daarmee ontdek je hoe je van een mooie foto een topfoto maakt.



Ontdek meer over portretfotografie!

Momenteel is het Portretweek bij Photofacts Academy; de hele week schrijven we over portretfotografie Ún we hebben een leuke actie.Word nu lid bij Photofacts Academy en je ontvangt gratis het boek De Portretbijbel gratis (ter waarde van 25 euro). Bovendien betaal je nu tijdelijk niet 149 euro, maar slechts 109 euro voor je lidmaatschap.Met een Photofacts Academy lidmaatschap krijg je toegang tot meer dan 80 verschillende fotografiecursussen, waaronder meerdere cursussen over portretfotografie. Direct lid worden (korting + gratis portretfotografieboek)