Til je foto's naar de top. Masterclass-dag fotografie en beeldbewerking

Foto door Frank Doorhof

De Masterclass is een dag-vullende live-workshop waarbij je door meerdere professionals geholpen wordt om je foto's naar de top te tillen.Je krijgt instructie voor het fotograferen van modellen in de studio van Frank Doorhof , daarna krijg je Lightroom-training van Nando Harmsen en ontdek je professionele Photoshop-trucs met Rob de Winter Je kunt bovendien zelf aan de slag met je camera en laptop, onder persoonlijke begeleiding van de masterclass-gevers. Met de modellen en de lichtopstelling kun je na de instructie zelf foto's maken. Die kun je dan bewerken in Lightroom en vervolgens in Photoshop. De experts staan je daarin bij.Daarnaast zijn er allerlei extra's, zoals een portfolio-bespreking door mij en Robert Theunissen (Focus, Zoom.nl en SHUTR) en een boekenmarkt met fikse kortingen. Direct inschrijven (en meer informatie)Als deelnemer ontvang je naast een lunch ook een goodiebag en zijn er diverse kortingen voor de aanschaf van boeken of een lidmaatschap op Photofacts Academy.Het aantal plaatsen is beperkt, dus wacht niet te lang met je inschrijving.