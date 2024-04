Zwart-wit fotografie tip: Fotografeer in kleur

Danien - f/10, 1/160s, 100 ISO @ 105mm

De Zwart-witbijbel

De maximale flexibiliteit behoud je door je foto's niet door je camera in zwart-wit om te laten zetten. Je camera gebruikt hier namelijk standaard omzetting voor. Het is slimmer om de foto zelf achteraf om te zetten naar zwart-wit. Dan kun je exact bepalen hoe donker of licht je een bepaalde kleur wilt omzetten naar een grijstint.Maak daarom je foto's in kleur en niet direct in zwart-wit. Fotografeer je in raw, dan zal je foto altijd kleurinformatie hebben, zelfs al staat de camera op zwart-wit ingesteld.