Welke Fotobijbel past bij jou? Ontvang hem gratis!dinsdag 20 januari 2026, 07:07 door Elja Trum | 31x gelezen | 0 reacties
We hebben inmiddels 12 verschillende Fotobijbels uitgebracht. In alle Fotobijbels vind je (minimaal) 101 tips voor een bepaalde vorm van fotografie. Welke Fotobijbel past het best bij jou? Je ontvangt hem nu gratis bij een Photofacts Academy lidmaatschap.
Er zijn best wat boeken over fotografie waar lastig doorheen te komen is. Ze starten vaak al direct met ingewikkelde technische achtergrondverhalen terwijl jij als fotograaf natuurlijk gewoon het liefst zo snel mogelijk aan de slag gaat.
Zelf houd ik er in elk geval niet zo van om lange verhalen door te pluizen om die paar nuttige stukjes eruit te vissen. Liever krijg ik concrete praktische tips die je direct in de praktijk kunt brengen.
Daarom hebben we deze insteek gekozen bij onze eigen boeken. Onze Fotobijbels bestaan telkens uit ruim 100 concrete en vooral korte tips die je direct kunt toepassen. Bij elke tip staat ook direct een passende foto met de gebruikte instellingen.
Als je het leuk vind kun je het boekje van voor tot achter doorbladeren, maar ook een willekeurige pagina openen en doornemen werkt prima; je kunt gewoon elke tip los van de rest lezen.
Korting geven mag niet (maar toch..)
Vanwege de wet op de vaste boekenprijs mogen we helaas niet zomaar korting geven op de boeken. Da's jammer natuurlijk, maar wat we wel mogen doen is ze gratis weggeven bij een lidmaatschap op Photofacts Academy.
Wat we ook mogen doen is je een mooie korting geven op onze eigen cursussen. Dat zijn immers geen boeken met lastige regelgeving. Dus geven we je 60 euro korting op ons jaarlidmaatschap (119 euro in plaats van 179 euro) én gratis één van de fotobijbels cadeau.
In totaal dus 90 euro voordeel! Dat is alvast een perfecte start van het jaar, zodat je jezelf de komende maanden zeker niet hoeft te vervelen én je fotografie in sprongen vooruit zal gaan.
De Portretbijbel
Aangezien ik dit boek zelf geschreven heb (en natuurlijk ook alle foto's zelf gemaakt heb), laat ik Jan Verschaeren even aan het woord. Hij schreef namelijk een recensie over mijn boek waarin hij het volgens mij goed wist te verwoorden.
Jan recenseert boeken voor bibliotheken en zijn recensies worden ook gebruikt door bijvoorbeeld Bol.com.
'Deze paperback bevat 101 foto's van portretten op evenzoveel pagina's, waarbij onder elke foto de camerainstelling - diafragma, sluitertijd, ISO-waarde, brandpuntsafstand - wordt vermeld en op de onderste helft van de pagina de foto wordt beschreven
Het boek begint met de basis en wordt gaandeweg professioneler. Het kent een onderverdeling in elf hoofdstukken die elk een thema bevatten: basis, compositie, poseren, communicatie met het model, achtergrond, buiten, binnen, flitsen, kinderen, studioportretten, creatieve portretten.
Deze eenvoudige indeling zonder ingewikkelde technische achtergrondverhalen maakt het tot een zeer praktisch boek voor iedere fotograaf, van amateur tot professional.
Zo kun je al snel resultaten boeken, mede door de goed gekozen voorbeeldfoto's, de duidelijk vermelde instellingen en de beknopte en heldere beschrijvingen van de foto's. Hierdoor is het ook als naslagwerk te gebruiken of gewoon om door te bladeren.
Een aanrader voor amateur tot professional.'
Inmiddels zijn er al meer dan 6.000 exemplaren van de Portretbijbel verkocht. Heb jij hem nog niet op je nachtkastje liggen?
Onze huidige voorraad Portretbijbels is overigens zo goed als op. De nieuwe druk is besteld, maar levering kan hierdoor nog wel een maand op zich laten wachten. Even geduld dus, als je kiest voor de Portretbijbel.
De Flitsbijbel
Lelijke harde schaduwen, donkere achtergronden, overbelichte gezichten en dus mislukte foto's. Dit is wat je krijgt als je probeert om een portret te maken met flitslicht.
Tenminste, zo zagen mijn eerste flitsfoto's eruit. Reden genoeg om de flitser in de kast te gooien en lekker met natuurlijk licht aan de slag te gaan.
Eigenlijk eeuwig zonde, want in veel situaties kun je mooiere portretten maken als je flitslicht toevoegt. Altijd volledige controle over je licht; dat is wat je met flitsfotografie voor elkaar kunt krijgen. Je wilt toch niet afhankelijk zijn van het aanwezige licht?
Flitsfotografie lijkt in eerste instantie moeilijk. Als je gewoon de flitser van je camera aanzet en foto's maakt zijn de resultaten meestal bagger. Niet vreemd dus dat veel fotografen het bij natuurlijk licht houden. Gelukkig is het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld om mooie flitsfoto's te maken.
Jan Allaerts schrijft over de Flitsbijbel:
'Eindelijk! Dit is wat ik nodig had ... right to the point ... de verschillende onderwerpen zijn heel duidelijk beschreven en aangenaam om lezen ... geen ellenlange hoofdstukken waar je na een week alles van vergeten bent ... dit blijf je onthouden en zet je aan om te flitsen.'
De Fotografiebijbel
De Fotografiebijbel wijkt een beetje af van de andere fotobijbels. Je ontdekt in dit boek namelijk 15 verschillende hoofdstukken met telkens 7 tips. Ik, Nando, Johannes en Johan hebben samengewerkt om de tips te schrijven én elk hoofdstuk in het boek sluit perfect aan op een cursus op Photofacts Academy.
De Fotografiebijbel is daarom het perfecte naslagwerk naast de Photofacts Academy cursussen. Je kunt het trouwens ook gebruiken om eerst door het boek je bladeren en te ontdekken wat je interessant vindt, om vervolgens de bijpassende videocursus te bekijken.
De Landschapsbijbel
Zijn de landschappen die je fotografeert in het echt veel indrukwekkender dan in je foto? Herken je dat jouw foto niet het gevoel overdraagt dat jij had toen je daar van het uitzicht stond te genieten?
Niet vreemd, want dat is de ervaring die veel beginnende landschapsfotografen hebben. Dat is zonde, want door het landschap goed te zien, in plaats van alleen maar te bekijken, ontdek je composities die een onaantrekkelijke overzichtsfoto veranderen in een prachtig meesterwerk.
In dit boek onthult landschapsfotograaf Nando je hoe je luisterrijke landschapsfoto's kunt maken. Zodat je dat indrukwekkende gevoel van de werkelijkheid straks kunt herbeleven bij het bekijken van je foto's.
De Nachtfotobijbel
Bewogen foto's, lelijk flitslicht en digitale ruis. De meeste fotografen maken hun foto's het liefste als er veel licht is. Zonde, want ze missen dan veel mooie fotomomenten.
Fotograferen hoeft niet op te houden als de zon onder gaat. Ook in de avond en nacht kun je de meest prachtige foto's maken van landschappen, gebouwen en zelfs van mensen en dieren.
In dit boek krijg je van nachtfotograaf Nando Harmsen eenvoudige, praktische tips waardoor je perfecte avond- en nachtfoto's kunt maken.
De Sportfotobijbel
Een sportfoto maken is een vak apart. Wellicht ben je wel eens naar een wedstrijd geweest en kwam je thuis met voornamelijk onscherpe, bewogen foto's? Je plezier in fotograferen van sport is zo snel weg. Bij de volgende wedstrijd blijft je camera thuis.
Dat is natuurlijk niet wat je wilt. Je wilt juist een mooie foto van je zoon of dochter in actie! Een foto waarop je juist dat mooie belangrijke moment vastlegt en waarop ze jaren later nog trots terug kunnen kijken.
In dit boek geeft sportfotograaf Nico Delmeire je eenvoudige, praktische tips waardoor je perfecte sportfoto's kunt maken onder alle omstandigheden.
De Straatfotobijbel
Straatfotografie is eng en je mag niet zomaar mensen op straat fotograferen! Ja, dat zou je zeggen. De realiteit is dat bijna alles mag en mensen helemaal niet zo eng zijn.
In dit boek neemt professioneel straatfotograaf Michiel Heijmans je graag aan de hand. We beginnen makkelijk en voeren de moeilijkheidsgraad langzaam op.
Het doel? Dat je na het lezen van dit boek zonder moeite de deur uitloopt met je camera en fantastische straatfoto's gaat maken!
Straatfotograaf Fokko Muller schrijft over dit boek:
'Het beste aan straatfotografie is dat je gewoon door de deur naar buiten kunt lopen en nooit weet waar je mee thuis komt. Michiel heeft duidelijk zijn huiswerk gedaan. Dit boek staat vol met herkenbare, praktische en goede tips om jou als straatfotograaf op weg te helpen!'
De Zwart-witbijbel
Zijn jouw zwart-witfoto's saai en grauw? Dat is al snel reden om het maar bij kleur te houden. Eeuwig zonde, want een zwart-witfoto kan kleurenfoto's laten verbleken en de blikvanger van je werk worden.
In dit boek krijg je van landschapsfotograaf Nando Harmsen en portretfotograaf Elja Trum eenvoudige, praktische tips waardoor je meesterlijke zwart-witfoto's kunt maken die boven de rest uitsteken
In dit boek krijg je van mij en Nando eenvoudige, praktische tips waardoor je meesterlijke zwart-witfoto's kunt maken.
Rudy schrijft over het boek:
'Ik heb veel plezier beleefd aan dit boek. Als 'oude' fotograaf was het leuk heel veel over zwart witte fotografie te herbeleven, te herkennen en jawel, enkele goede tips even op te frisse.
Alleen al de foto's zijn het doorbladeren van het boek waard. Ik heb het boek zo goed als in een ruk doorgenomen, maar ben, van plan het nog nu en dan ter hand te nemen. De uitgave is technisch heel verzorgd. Een leuk boek, net zoals een goede foto 'moet goed aanvoelen'!!'
De Lightroombijbel
Zijn jouw foto's niet zo indrukwekkend als de beelden die je voorbij ziet komen op Instagram? Het maken van een goede foto is maar de helft van het proces. Voor een echt indrukwekkende foto is een goede nabewerking onmisbaar.
Lightroom Classic is het populairste programma voor het bewerken van foto's. Het heeft ontzettend veel mogelijkheden om jouw foto's razendsnel om te zetten naar Instagram kunstwerkjes of professionele afdrukken voor een expositie. Maar welk gereedschap gebruik je nu wanneer? En welke bewerking werkt het beste op jouw foto's?
In dit boek laat Lightroom Classic expert Nando Harmsen zien hoe je van jouw foto's meesterwerkjes maakt.
Liesbeth schrijft over de Lightroombijbel:
'Een aanrader! In overzichtelijke stappen laat Nando de bewerking zien van diverse genres foto's. De formule van het boek helpt om snel te vinden wat je zoekt over een bepaalde bewerking. Ik gebruik Lightroom Classic al veel jaren, maar heb opnieuw een aantal handige dingen opgestoken.'
De Compositiebijbel
Prachtig licht en een gaaf onderwerp, maar toch een matige foto? Een foto die rommelig of saai aan voelt? Niet het mooie plaatje waar je op gehoopt had? Daar word je niet vrolijk van.
Gelukkig kan het beter. Met de juiste compositietechnieken kun je van iedere foto een meesterwerk maken. Compositie is de sleutel tot een goed gebalanceerde, krachtige foto.
Met dit boek krijg je van Nando Harmsen en Elja Trum heldere en direct toepasbare tips om de kunst van compositie te beheersen.
In dit boek krijg je van mij en Nando eenvoudige, praktische tips waardoor je creatieve composities kunt maken.
Willy liet ons weten:
'Met zeer veel tips over compositie waar ik nog aan twijfelde. Zeer mooi geïllustreerde foto's met Exif waarden erbij. Dit boek is wel een aanrader voor de meer geoefende hobby fotograaf die, zoals ik, soms nog twijfelt.'
De Natuurfotobijbel
Natuurfotografie lijkt zo eenvoudig: camera mee, de natuur in, plaatje maken. Maar vaak kom je thuis met dertien-in-een-dozijn beelden. Het licht was net verkeerd, de dieren lieten zich niet zien, je stond op de verkeerde plek of je was net vijf minuten te laat. Je weet dat er méér in zit, maar je mist de handvatten om het eruit te halen.
Zonde, want de natuur biedt iedere dag magische momenten. Als je weet hoe je ze ziet, wanneer je moet afdrukken en waar je moet staan. Zo krijg je foto's waar je niet alleen zelf van geniet, maar waarmee je ook anderen stil krijgt.
In dit boek deelt natuurfotograaf Rob Dijkstra 101 praktische, slimme en verrassende tips waarmee je direct betere natuurfoto's maakt. Of je nu in het bos, het moeras of je eigen achtertuin fotografeert, deze bijbel helpt je op weg naar unieke, krachtige beelden van de natuur.
Gerard zegt over het boek:
'Zeer interessant met vele tips, ga hem ook aan mijn vrienden natuurfotografen voorstellen.'
De Photoshopbijbel
Iedere fotograaf loopt er vroeg of laat tegenaan: je opent je foto in Photoshop met grootse plannen, maar eindigt met een rommelig eindresultaat. Of erger nog: je weet simpelweg niet waar je moet beginnen. Het gevolg? Uren frustratie en foto's die het daglicht eigenlijk niet mogen zien.
Onnodig, want Photoshop kan juist jouw creatieve superkracht zijn. Met de juiste technieken maak je je mooiste foto's nog krachtiger, haal je storende details eenvoudig weg en voeg je effecten toe die je beeld echt laten knallen.
Met dit boek van Nando Harmsen en Elja Trum krijg je praktische, direct toepasbare tips waarmee je Photoshop eindelijk écht onder de knie krijgt.
Rina geeft aan:
'Een boek met allerlei handige tips & tricks. Eén van de handige tips vind ik de tip dat je selecties kan opslaan om er op een later tijdstip mee verder te gaan. Maar er staan nog een heleboel meer handige tips wat fijn is om te weten. Ik vind dit boek dus weer een fijne aanvulling op de boeken die ik al heb.'
Wat wordt jouw keuze?
Vind je ze allemaal interessant? Dan is De Fotografiebijbel waarschijnlijk de beste keuze, die duikt in maar liefst 15 verschillende onderwerpen.
Welke bijbel spreekt jou het meest aan?
Wat is Photofacts Academy?
Je krijgt één van de fotobijbels nu gratis bij een jaarlidmaatschap op Photofacts Academy. Maar wat kun je eigenlijk met zo'n lidmaatschap?
Op Photofacts Academy staan fotografiecursussen in video-vorm. Er zijn meer dan 125 cursussen te vinden en elke maand voegen we een nieuwe cursus toe waar je ook direct toegang toe krijgt. En bovendien wekelijks nog een korte video om je lekker bezig te houden.
Waarschijnlijk ga je niet alle cursussen kijken (net zoals je niet alle series bij Netflix gezien hebt), maar kies je juist die cursussen eruit die jou het meest interesseren.
Per cursus betaal je dus eigenlijk in deze actie minder dan 1 euro (de cursussen worden ook los verkocht voor 79 euro per stuk). Je krijgt dus extreem veel waarde voor erg weinig geld.
Wacht niet te lang, want deze actie verloopt aan het einde maand de maand.
Ben je al lid van Photofacts Academy? Dan kun je deze week ook bij een verlenging kiezen voor één van de tien Fotobijbels als cadeautje. We sturen je de Fotobijbel dan gratis toe én voegen uiteraard een jaar toe aan de einddatum van je lidmaatschap.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
