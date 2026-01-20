Welke Fotobijbel past bij jou? Ontvang hem gratis!



Inmiddels zijn er al meer dan 6.000 exemplaren van de Portretbijbel verkocht. Heb jij hem nog niet op je nachtkastje liggen?



Onze huidige voorraad Portretbijbels is overigens zo goed als op. De nieuwe druk is besteld, maar levering kan hierdoor nog wel een maand op zich laten wachten. Even geduld dus, als je kiest voor de Portretbijbel.





De Flitsbijbel

Lelijke harde schaduwen, donkere achtergronden, overbelichte gezichten en dus mislukte foto's. Dit is wat je krijgt als je probeert om een portret te maken met flitslicht.Tenminste, zo zagen mijn eerste flitsfoto's eruit. Reden genoeg om de flitser in de kast te gooien en lekker met natuurlijk licht aan de slag te gaan.Eigenlijk eeuwig zonde, want in veel situaties kun je mooiere portretten maken als je flitslicht toevoegt. Altijd volledige controle over je licht; dat is wat je met flitsfotografie voor elkaar kunt krijgen. Je wilt toch niet afhankelijk zijn van het aanwezige licht?