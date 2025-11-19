Photofacts Academy Winactie!
Nando Harmsen

Photoshop tip: Uitknipmasker gebruiken

woensdag 19 november 2025, 22:44 door | 48x gelezen | 0 reacties

Lagen en maskers staan centraal bij het bewerken van een foto in Photoshop. Met name maskers stellen je in staat om delen van een laag te maskeren. Een uitknipmasker biedt nog extra mogelijkheden.

Een masker is één van de belangrijkste gereedschappen in Photoshop. Het stelt je in staat om een deel van een laag te maskeren. Wit laat zien, zwart verbergt.

Soms wil je meerdere bewerkingen uitvoeren met hetzelfde masker. Je kan die aanpassingslagen in een groep zetten en het masker op deze groep toepassen. Zo kan je alle bewerkingen in één keer maskeren.

Nando masker lagengroep


Er is ook een andere manier om gebruik te maken van een bestaand masker. Dit is het uitknipmasker. Hiermee koppel je de laag met de onderliggende laag waarbij het masker van de onderliggende laag.

Kies de rechtermuisknop en selecteer voor uitknipmasker maken. Een sneller methode is door de ALT/OPT-toets ingedrukt te houden als je met de muis boven de grens van beide lagen houdt. Je ziet dan het icoontje voor uitknipmasker. Klik en het wordt uitgevoerd.

Nando ps masker uitknipmasker


Het voordeel van een uitknipmasker is de mogelijkheid om een masker in een masker te maken. Het uitknipmasker gebruikt het masker van de onderliggende laag, maar je kan nog steeds een masker voor de bovenliggende laag gebruiken.

Nando uitknipmasker met masker


Hiermee zijn heel complexe maskers te gebruiken die bovendien flexibel in gebruik zijn. Het voorkomt bovendien dat je één masker moet kopieëren naar meerdere lagen, en veranderingen in meerdere maskers moet uitvoeren.


101 Tips voor Feilloze Fotobewerkingen


Wil je meer weten over hoe je van jouw foto's echte WOW-foto's maakt? Lees er alles over in ons boek de Photoshopbijbel.

Bestel de Photoshopbijbel
Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

Creatieve Technieken met Bart Siebelink
Cursus Luminar AI met Nando Harmsen

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

