Photoshop tip: Uitknipmasker gebruiken

Meer: Photoshop Tips
Photoshop tip: Uitknipmasker gebruikenwoensdag 19 november 2025, 22:44 door Nando Harmsen | 48x gelezen | 0 reacties
Lagen en maskers staan centraal bij het bewerken van een foto in Photoshop. Met name maskers stellen je in staat om delen van een laag te maskeren. Een uitknipmasker biedt nog extra mogelijkheden.
Een masker is één van de belangrijkste gereedschappen in Photoshop. Het stelt je in staat om een deel van een laag te maskeren. Wit laat zien, zwart verbergt.
Soms wil je meerdere bewerkingen uitvoeren met hetzelfde masker. Je kan die aanpassingslagen in een groep zetten en het masker op deze groep toepassen. Zo kan je alle bewerkingen in één keer maskeren.
Er is ook een andere manier om gebruik te maken van een bestaand masker. Dit is het uitknipmasker. Hiermee koppel je de laag met de onderliggende laag waarbij het masker van de onderliggende laag.
Kies de rechtermuisknop en selecteer voor uitknipmasker maken. Een sneller methode is door de ALT/OPT-toets ingedrukt te houden als je met de muis boven de grens van beide lagen houdt. Je ziet dan het icoontje voor uitknipmasker. Klik en het wordt uitgevoerd.
Het voordeel van een uitknipmasker is de mogelijkheid om een masker in een masker te maken. Het uitknipmasker gebruikt het masker van de onderliggende laag, maar je kan nog steeds een masker voor de bovenliggende laag gebruiken.
Hiermee zijn heel complexe maskers te gebruiken die bovendien flexibel in gebruik zijn. Het voorkomt bovendien dat je één masker moet kopieëren naar meerdere lagen, en veranderingen in meerdere maskers moet uitvoeren.
101 Tips voor Feilloze Fotobewerkingen
Wil je meer weten over hoe je van jouw foto's echte WOW-foto's maakt? Lees er alles over in ons boek de Photoshopbijbel.
Bestel de Photoshopbijbel
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 12 december 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
woensdag 18 februari 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Ook interessant
-
Photoshop tip: Maak gebruik van een kopie samengestelde laag
door Nando Harmsen
-
Photoshop tip: Gebruik sneltoetsen om sneller te werken
door Elja Trum
-
10 Tips voor Feilloze Fotobewerking in Photoshop
door Elja Trum
-
-
Maakt Lightroom Photoshop overbodig?
door Nando Harmsen
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.932 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.