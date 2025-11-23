Photoshop tip: Maak je lagenpakket overzichtelijk



Selecteer de lagen die je in een groep wilt plaatsen en gebruik CMD/CTRL + G als sneltoets. Al die lagen komen dan vanzelf in een folder. Dat is wel zo snel en makkelijk.



Je kan elke laag of groep met lagen een kleur geven zodat ze nog makkelijker te onderscheiden zijn. Gebruik voor elke soort laag een unieke kleur.



Door tijd te investeren voor het goed en logisch indelen van lagen bespaar je in het eind veel tijd. Zeker wanneer complexe bewerkingen uitgevoerd worden levert dit veel gemak op. Er is geen regel hoe je het moet doen. Kies je eigen weg daarin.



Een bonustip; door op het 'hamburger-icoontje' rechts bovenin het deelventster te klikken kan je deelvensteropties selecteren. Hierin vind je nog meer instellingen.





101 Tips voor Feilloze Fotobewerkingen

Je kan de weergave van het lagenpaneel dan wat meer naar wens indelen. Speel ermee, en verander de dingen naar je eigen wensen. Zo maak je Photoshop helemaal je eigen programma.Wil je meer weten over hoe je van jouw foto's echte WOW-foto's maakt? Lees er alles over in ons boek de Photoshopbijbel.