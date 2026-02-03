Nieuwe cursus: Je foto's digitaliseren

Meer: Workshop en opleiding
Nieuwe cursus: Je foto's digitaliserendinsdag 3 februari 2026, 07:14 door Elja Trum | 38x gelezen | 0 reacties
Liggen bij jou ook nog oude fotorolletjes op zolder te verstoffen? In onze gloednieuwe cursus Van Korrel naar Pixels ontdek je hoe je analoge foto's succesvol kunt digitaliseren. Of het nu om vers geschoten rolletjes, kleurnegatieven of oude dia's gaat.
Leer verschillende methodes en technieken voor zowel het scannen als het bewerken. Zo creëer je de beste digitale versie van je analoge foto om te delen of archiveren.
Ben je lid van Photofacts Academy? Dan kun je deze cursus direct zonder extra kosten bekijken. Nog geen lidmaatschap? De cursus is los te bestellen, maar je kunt ook direct toegang krijgen tot al onze 125+ cursussen voor slechts 149 euro.
» Bekijk de cursus Van Korrel naar Pixel
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
