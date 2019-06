Nikon nieuwsupdate: Cashback actie

Nikon is een Cashback Actie gestart. Bij aankoop van een deelnemend Nikon actieproduct in de actieperiode tot en met 31 juli, ontvang je tot wel 200 euro cashback per product.



Bij aankoop van verschillende actieproducten kan de cashback oplopen (bijvoorbeeld: Nikon Z 7 + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S = 400 euro cashback). Deze actie is geldig zolang de voorraad strekt.