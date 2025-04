Nikon Zf krijgt nieuwe functies met firmware upgrade

Een mooie toevoeging is wat mij betreft de koppeling met Nikon's Imaging Cloud. Hiermee kun je automatische je foto's laten uploaden, zodra je camera verbonden is met een wifi netwerk. Je hoeft dan niet specifiek een verbinding te maken met je telefoon of computer om toch draadloos foto's over te zetten.



Voor de autofocus is er nu de mogelijkheid om specifiek volgens te volgen. Eerder kon je hiervoor de 'dieren' optie gebruiken, maar deze modus is sneller en nauwkeuriger specifiek voor vogels.



Dit zijn in feite allemaal functies die ook in de nieuwe Nikon Z5 II zitten. Fijn dus dat Nikon bestaande camera's, zoals nu de Zf, ook voorziet van deze mogelijkheden.



ยป Download de firmware update



Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.